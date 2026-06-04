Traffico Roma del 04-06-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:30 di oggi, il traffico sulla Cristoforo Colombo è rallentato a causa di un incidente tra via di... Le auto si sono accumulate in entrambe le direzioni, creando code significative. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incidente. La viabilità sulla strada principale di Roma risulta compromessa, con veicoli che procedono a passo d’uomo. La polizia sta gestendo la situazione e si consiglia di evitare l’area o di usare percorsi alternativi.

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Luceverde Roma Bentrovati traffico rallentato per un incidente sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede in direzione Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare con coda tra Casilina e doppia stessa situazione in esterna tra via Prenestina & via Tiburtina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila rallentamenti e code per traffico intenso tra il raccordo uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi e verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni traffico incolonnato sulla via Flaminia tra Labaro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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