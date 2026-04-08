Alle prime ore di questa mattina, il traffico sulla capitale si presenta sostenuto soprattutto sul Raccordo Anulare in carreggiata interna. La situazione è stata segnalata da Luceverde Roma alle 8:30, indicando un flusso di veicoli consistente su questa arteria principale della città. Nessuna informazione su incidenti o altri eventi che possano aver influenzato la viabilità in questa fase.

Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in carreggiata esterna code a tratti dalla Prenestina alla Tiburtina proseguendo dalla Flaminia alla Cassia Data l'ora rallentamenti e code su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi sulla Flaminia e la Salaria con incolonnamenti rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti dalla motorizzazione civile a via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in ... romadailynews.it

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Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook