Alle 17:30 del 4 giugno 2026, si registra traffico intenso sulla rete stradale laziale. In particolare, nell’area vicino a una grande arteria principale, si formano lunghe code e rallentamenti. Le auto avanzano a passo d’uomo, con alcuni tratti in cui il flusso si ferma temporaneamente. La situazione interessa sia le direttrici urbane che le strade extraurbane, creando congestione diffusa nella zona.

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana letteraria Proseguendo a file tra Bufalotta Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina code anche sul tratto Urbano della Roma Teramo è uscita dalla capitale da Viale Togliatti al Raccordo Anulare in posta chiusa per incidente l'immissione sulla tangenziale est in direzione di via Salaria Ci sono code a partire da via Fiorentini traffico su via Pontina tra Pomezia e Aprilia direzione di Latina in provincia di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-06-2026 ore 17:30

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