Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 6 aprile 2026, si registra un aumento del traffico sulla rete viaria principale della regione Lazio. Le strade più interessate sono quelle che collegano i principali centri urbani e le zone di pendolarismo, con rallentamenti e code in diverse arterie. La situazione riguarda sia le vie di accesso alle aree centrali sia le uscite delle tangenziali, creando congestione lungo vari tratti della rete stradale.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico in aumento sulla principale rete viaria laziale in particolare sulle principali arterie in direzione della capitale spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge domani martedì in vista del controesodo nuovo stop tra le 9 e le 14 sul tratto Roma Napoli A1 rallentamenti tra Colleferro e la Dea di Roma Sud in questa direzione e proseguendo sulla diramazione code da Torrenova a raccordo anulare rallentamenti anche sulla diramazione di Roma nord da Settebagni a raccordo anulare in direzione quindi della Frattese code poi in uscita alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati Tutto abbastanza tranquillo al momento sulle principali direttrici stradali del Lazio una pasqua dell'Angelo... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Temi più discussi: Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; A Roma stop al traffico per l'ultima Domenica ecologica della stagione. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta ad Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento ... romadailynews.it Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati proseguo in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con scambio di carreggiata tra Bomarzo e l'uscita di ... romadailynews.it SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres facebook