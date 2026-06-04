Il traffico nella regione Lazio alle 09:30 del 4 giugno 2026 mostra congestioni in alcune aree di Roma. La rete di informazione sulla mobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di importanti arterie, ma si registrano rallentamenti in zone centrali e periferiche della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Aristide Staderini per un dissesto del manto stradale divieto di transito in via Carlo Buttarelli e via Pietro Fumaroli disposto Inoltre un senso unico di marcia da via Carlo Buttarelli a via Prenestina prestare attenzione alla segnaletica in programma per le 10:30 di questa mattina una manifestazione in via Molise possibili rallentamenti per il traffico di zona fino a termine evento previsto per le 3 in programma per oggi all'Olimpico il Golden Gala Pietro Mennea per consentirne il regolare svolgimento previste nell'area circostante lo stadio modifiche alla viabilità e alla sosta prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-06-2026 ore 09:30

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