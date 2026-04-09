Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09 | 30

Questa mattina, alle 9:30, la circolazione sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma è rallentata a causa di lavori in corso. Si sono formate code lungo la carreggiata, creando disagi ai veicoli in transito. La situazione si mantiene stabile e si consiglia agli automobilisti di pianificare eventuali percorsi alternativi. Nessun incidente segnalato in questa prima parte della giornata.

Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tratti dalla Cassia alla Tiburtina e proseguendo dalla Casilina all'appia rallentamenti il cuore in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla Casilina 24 trafficata la via Pontina tra il bivio per Pomezia e Castel Romano verso Roma per lavori in corso rallentamenti sulla via Appia tra Cisterna di Latina e borgofaiti nelle due direzioni il transito viene a senso unico alternato regolato da semaforo in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati lunghe Code in entrata a Roma sulla A24 Roma L'Aquila tra Settecamini è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa... Temi più discussi: Traffico Lazio del 01-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 09 | 30. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina code tra Pomezia e ... romadailynews.it Traffico Lazio del 08-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente Ci sono code sulla A1 Roma Napoli per circa 6 km tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso ... romadailynews.it SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres - facebook.com facebook