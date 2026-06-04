Traffico di sostanze dopanti nel Trevigiano assolta l' ex direttrice della farmacia
Un'indagine sul traffico di sostanze dopanti nel Trevigiano si è conclusa con l'assoluzione dell'ex direttrice di una farmacia. La farmacia era stata sospettata di fungere da centro di approvvigionamento di sostanze illegali utilizzate da circa cinquanta persone, in gran parte bodybuilder, provenienti da 37 province italiane. La giudice ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannare.
La sua farmacia era sospettata di essere stata uno dei centri di "approvvigionamento" delle sostanze illecite di cui avrebbero fatto uso una 50ina di persone, in gran parte body builder, residenti in 37 province italiane. Ma Valentina Alessi Battaglini, 49enne ex direttrice della farmacia di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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