Traffico di sostanze dopanti nel Trevigiano assolta l' ex direttrice della farmacia

Notizia in breve

Un'indagine sul traffico di sostanze dopanti nel Trevigiano si è conclusa con l'assoluzione dell'ex direttrice di una farmacia. La farmacia era stata sospettata di fungere da centro di approvvigionamento di sostanze illegali utilizzate da circa cinquanta persone, in gran parte bodybuilder, provenienti da 37 province italiane. La giudice ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannare.