Sostanze dopanti e droga arrestato un 53enne

Un uomo di 53 anni del Casentino è stato arrestato dopo aver attirato sospetti con movimenti insoliti intorno alla propria abitazione. La polizia ha eseguito una perquisizione domiciliare, trovando sostanze dopanti e droga. L’arresto è stato disposto sulla base delle evidenze raccolte durante le attività di controllo. L’uomo si trova ora in custodia in attesa di ulteriori provvedimenti.

Movimenti sospetti intorno casa e poi la perquisizione domiciliare. Così un uomo di 53 anni del Casentino è finito in manette. Su di lui pende l'accusa di possesso di sostanze dopanti e di spaccio di stupefacenti. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Rassina e Talla che hanno operato insieme. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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