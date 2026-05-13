Aggrediti durante i soccorsi alla processione di San Calogero encomio del Comune agli operatori del 118
Durante la processione di San Calogero dello scorso luglio, alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti mentre prestavano assistenza. Il Comune di Agrigento ha deciso di riconoscere ufficialmente il loro impegno, conferendo un encomio per il lavoro svolto in quella circostanza. La vicenda ha portato alla luce un episodio di violenza nei confronti di chi si occupa di soccorso e assistenza pubblica.
Riconoscimento ufficiale del Comune di Agrigento agli operatori del 118 coinvolti nell’aggressione avvenuta durante la processione di San Calogero lo scorso luglio. Il indaco Francesco Miccichè ha consegnato gli attestati di encomio al direttore della Centrale operativa del 118 di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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