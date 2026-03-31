Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso tre condanne in un procedimento legato a un'inchiesta sulla presenza di droga e cellulari all’interno di un carcere locale. La decisione è stata presa dalla giudice Anna Elisa Murabito, in una fase del processo che riguarda l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e telefonini tra le mura carcerarie.

Il procedimento rientra in un articolato filone investigativo coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, guidata dal procuratore Antonio D’Amato, sviluppato nel 2024 in più segmenti e caratterizzato dall’individuazione di diversi canali di introduzione di stupefacenti e dispositivi telefonici. Le indagini, che all’epoca avevano coinvolto numerosi indagati per un vasto traffico di droga tra Messina e la provincia, sono approdate ieri a sentenza con il rito ordinario. L’accusa è stata sostenuta dalla pm Veronica De Toni. Le pene stabilite dal tribunale prevedono 9 anni e 6 mesi di reclusione e 55 mila euro di multa per La... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Droga e cellulari al carcere di Barcellona, tre condanne nel processo sull’inchiesta antimafia

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