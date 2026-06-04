Tradizione e territorio | a Casal Velino torna la Sagra della Cerasa Cilentana
Dal 5 al 7 giugno, a partire dalle 20:00, nella frazione di Carullo a Casal Velino si svolge la decima edizione della Sagra della Cerasa Cilentana. La manifestazione celebra la tradizione locale legata alla produzione di ciliegie, coinvolgendo la comunità e offrendo momenti di intrattenimento e degustazioni. La sagra si tiene nel territorio di Casal Velino e si svolge durante tre serate consecutive.
Dal 5 al 7 giugno, a partire dalle ore 20:00, la frazione di Carullo a Casal Velino ospita la decima edizione della Sagra della Cerasa Cilentana. L'appuntamento celebra il prodotto agricolo di punta della zona attraverso un percorso di degustazione che unisce la frutta fresca alle preparazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Dal cuore del Cilento fino ai riconoscimenti nazionali. Un importante traguardo per il territorio e per una tradizione che continua a raccontare storia, identità e cultura gastronomica. Cristian Santomauro de L’Ammaccata – Antica Pizzeria Cilentana di Casal V facebook
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