Tradizione e territorio | a Casal Velino torna la Sagra della Cerasa Cilentana

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno, a partire dalle 20:00, nella frazione di Carullo a Casal Velino si svolge la decima edizione della Sagra della Cerasa Cilentana. La manifestazione celebra la tradizione locale legata alla produzione di ciliegie, coinvolgendo la comunità e offrendo momenti di intrattenimento e degustazioni. La sagra si tiene nel territorio di Casal Velino e si svolge durante tre serate consecutive.