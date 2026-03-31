Sagra dei maccheroni al ferretto | torna la festa della tradizione a Mongiuffi Melia
La Sagra dei Maccheroni al Ferretto si terrà nuovamente a Mongiuffi Melia il 24 aprile alle ore 20. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, era stata rinviata la settimana precedente a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La festa celebra la tradizione culinaria locale con un evento che coinvolge la comunità del paese.
Nuova data per la Sagra dei Maccheroni al Ferretto a Mongiuffi Melia. Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa del maltempo è tutto pronto per la quarta edizione in programma il 24 aprile alle ore 20. Un serata all'insegna della tradizione siciliana più autentica in piazza San Nicolò di Bari, con degustazione maccheroni, vino novello,arte cultura,proiezioni sulle tradizioni siciliane, musica e tanto altro. Divertimento assicurato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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