Tradate sciopero alla Ibs Technology | presidio per il contratto
I lavoratori della Ibs Technology a Tradate hanno scioperato e organizzato un presidio per chiedere un nuovo contratto. Sono state rifiutate all’unanimità le proposte salariali avanzate dall’azienda. La direzione ha offerto incentivi esclusivamente per il lavoro notturno, senza proporre aumenti salariali o altri benefici per il resto dell’orario di lavoro. La protesta si è concentrata sulla richiesta di condizioni più eque e di un accordo sul contratto.
Quali sono le proposte salariali rifiutate all'unanimità dai lavoratori?. Perché la direzione ha offerto incentivi solo per il lavoro notturno?. Come influirà il blocco degli straordinari sulla produzione di domani?. Cosa determinerà l'esito del presidio permanente ai cancelli di via Carlo Magni?.? In Breve Sciopero di 8 ore previsto per venerdì 5 giugno 2026 a Tradate.. Totale di 16 ore di sciopero accumulate in un mese e mezzo.. Blocco totale di straordinari e flessibilità avviato dopo l'agitazione di aprile.. Rifiuto proposte aziendali di maggio per premi limitati al lavoro notturno.. Sciopero di 8 ore alla Ibs Technology di Tradate: presidio ai cancelli di via Carlo Magni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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