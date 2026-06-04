Tradate sciopero alla Ibs Technology | presidio per il contratto

Notizia in breve

I lavoratori della Ibs Technology a Tradate hanno scioperato e organizzato un presidio per chiedere un nuovo contratto. Sono state rifiutate all’unanimità le proposte salariali avanzate dall’azienda. La direzione ha offerto incentivi esclusivamente per il lavoro notturno, senza proporre aumenti salariali o altri benefici per il resto dell’orario di lavoro. La protesta si è concentrata sulla richiesta di condizioni più eque e di un accordo sul contratto.