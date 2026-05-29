I lavoratori della ditta Cobo a Cadelbosco Sopra hanno indetto uno sciopero. La protesta riguarda il contratto aziendale. La società fa parte di un gruppo bresciano. La manifestazione si è svolta oggi nella località in provincia di Reggio Emilia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali richieste specifiche o durata dello sciopero. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla rappresentanza sindacale.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 29 maggio 2026 - Sciopero alla ditta Cobo a Cadelbosco Sopra, realtà industriale che fa parte del Gruppo bresciano Cobo. I dipendenti hanno incrociato le braccia con un presidio davanti ai cancelli dell’azienda di via Tasso per questioni legate al contratto aziendale. La Fiom Cgil contesta il mancato rinnovo del contratto aziendale da parte della proprietà, ormai scaduto da due anni a mezzo. Sono state effettuate 40 ore di sciopero per cercare di arrivare alla soluzione della vertenza. Stefano Baisi, della Fiom, spiega come alla Cobo negli ultimi decenni siano stati rinnovati i contratti senza problemi e non si capisce l ’attuale comportamento della proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco, alla Cobo sciopero per il contratto aziendale

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