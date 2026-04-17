I marittimi Blujet in sciopero presidio alla Stazione

Oggi i lavoratori di Blu Jet hanno avviato uno sciopero che ha portato al blocco di molte delle imbarcazioni veloci che operano nello Stretto. La protesta è stata annunciata da sindacati come Filt Cgil e Uiltrasporti, che hanno organizzato anche un presidio presso la stazione di imbarco. La mobilitazione nasce dalla mancata risposta alle richieste dei lavoratori, in particolare riguardo al rinnovo del contratto integrativo aziendale.

In sciopero oggi i lavoratori Blu Jet che hanno bloccato gran parte dei mezzi veloci sullo Stretto. A proclamarlo Filt Cgil e Uiltrasporti, Al centro della mobilitazione la mancata risposta alle rivendicazioni dei lavoratori, in particolare sul rinnovo del contratto integrativo aziendale.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sciopero Blujet, Movimento 5 Stelle al fianco dei lavoratori: "Basta disparità, necessario ristabilire equità"Il Movimento 5 Stelle scende in campo al fianco dei lavoratori Blujet e aderisce alla mobilitazione per la continuità territoriale sullo Stretto di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il 17 aprile la mobilitazione nello Stretto con lo sciopero di Blujet; Trasporti nello Stretto, stop di otto ore per il personale Blu Jet; Sciopero Blu Jet del 17 aprile: Uiltrasporti denuncia precarietà e chiede la riapertura del confronto; Stretto di Messina, la protesta dei lavoratori Blujet: Servono salari equi e contratto unico. Sciopero Blujet, da Pd e M5S all’Orsa al fianco dei lavoratori marittimi a MessinaDomani la mobilitazione per la continuità territoriale nello Stretto, con manifestazione a piazza stazione da Tempostretto.it ... msn.com Il 17 aprile la mobilitazione nello Stretto con lo sciopero di BlujetIn programma venerdì una manifestazione a Messina. Filt-Cgil: La continuità territoriale è un diritto. M5S e Rifondazione al fianco dei lavoratori da Tempostretto.it ... msn.com Vertenza nello stretto di Messina, sciopero dei lavoratori Blujet https://gazzettadelsud.it/p=2197629 - facebook.com facebook