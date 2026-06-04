Sei persone sono state arrestate tra Umbria e Toscana in un'operazione antidroga. Gli investigatori stimano che il traffico abbia movimentato almeno 200 chili di cocaina, distribuita tra diverse regioni italiane. L'indagine ha portato alla scoperta di un giro di droga di notevoli proporzioni, con sequestri e perquisizioni nelle aree coinvolte. Le autorità continuano le verifiche per individuare eventuali altri soggetti collegati all’attività illecita.

Perugia, 4 giugno 2026 – Un traffico di cocaina che, secondo gli investigatori, avrebbe generato un giro di almeno 200 chilogrammi di droga tra Umbria, Toscana e altre regioni italiane. È il bilancio dell'operazione condotta dalla guardia di finanza di Perugia che ha portato all'esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di cittadini di origine albanese ritenuti appartenenti a un'organizzazione dedita al narcotraffico. Quattro persone sono finite in carcere, mentre per altre due sono stati disposti gli arresti domiciliari in considerazione della presenza di figli minori di dieci anni. Tra gli indagati, quattro risiedono nella provincia di Perugia e due in quella di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra Umbria e Toscana, sei arresti per traffico di cocaina: un giro di oltre 200 chili di droga

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Maxi traffico di droga, 4 misure cautelari

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