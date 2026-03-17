A Orio scoperto traffico internazionale di stupefacenti | sequestrati oltre 218 chili di droga sei arresti - Foto e video

A Orio è stato scoperto un traffico internazionale di stupefacenti, con la Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 218 chili di marijuana. Durante l’operazione sono stati arrestati sei uomini, tra cui il titolare di una società coinvolta nel traffico. La scoperta riguarda un’attività di produzione e distribuzione tra Bergamo e il Varesotto. Sono stati trovati anche materiali e documenti collegati all’operazione.

L’OPERAZIONE. Scoperta dalla Guardia di Finanza un’attività di produzione e traffico internazionale di marijuana tra Bergamo e il Varesotto: sequestrati oltre 218 kg di droga e arrestati sei responsabili, tra cui il titolare della società coinvolta. Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Bergamo e il Varesotto contro il traffico internazionale di stupefacenti. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bergamo hanno individuato e smantellato un’attività illecita legata alla coltivazione e commercializzazione di marijuana, portando al s equestro di oltre 218 chilogrammi di cannabis e hashish e all’arresto di sei persone. L’indagine è partita dai controlli doganali quotidiani svolti dai finanzieri della Compagnia di Orio al Serio, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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