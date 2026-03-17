Gavirate azienda di cosmetici si trasforma in un laboratorio di marijuana | sequestrati oltre 218 chili di droga e sei arresti

A Gavirate, un’azienda di cosmetici è stata trovata a trasformarsi in un laboratorio di marijuana. Durante un’operazione, sono stati sequestrati oltre 218 chili tra cannabis e hashish. L’intervento ha portato all’arresto di sei persone coinvolte nell’attività illegale, che si svolgeva parallelamente alla produzione legittima dell’impresa. Le autorità hanno messo fine all’attività illecita e sequestrato tutta la sostanza stupefacente.

Gavirate (Varese), 17 marzo 2026 – Smantellata un’attività illecita di coltivazione e messa in commercio di marijuana, con un sequestro di più di 218 chilogrami di cannabis e hashish. E sei persone arrestate. Si tratta del risultato di una maxi operazione della Guardia di Finanza tra Bergamo e il Varesotto contro il traffico internazionale di stupefacenti. I controlli doganali L’indagine ha preso il via dai quotidiani controlli doganali svolti dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nel mirino un’azienda a Gavirate Partendo da un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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