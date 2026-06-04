Nel fine settimana del 2 giugno, Peschiera è stata blindata tra spiagge e stazione, con un’ampia presenza delle forze dell’ordine. La macchina della prevenzione ha intensificato i controlli lungo le sponde del Lago di Garda, coinvolgendo personale e mezzi in modo massiccio. La zona è stata sorvegliata costantemente per tutto il lungo ponte festivo, con verifiche e pattugliamenti frequenti. Nessun incidente rilevante è stato segnalato durante il periodo.

La massiccia macchina della prevenzione ha funzionato a pieno ritmo sulle sponde del Lago di Garda durante il lungo fine settimana festivo. In occasione del ponte del 2 giugno, la Questura di Verona ha schierato un articolato dispositivo di controllo del territorio nel comune di Peschiera del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ostia si prepara al ponte del 2 Giugno: 45 concessioni firmate e spiagge pronte ad accogliere i bagnantiOstia si prepara al ponte del 2 giugno con 45 concessioni firmate e spiagge attrezzate.

Ponte del 2 giugno tra caldo e temporali: cosa può succedere nel weekendNel primo weekend di giugno si prevede un aumento dei temporali, alcuni anche intensi, a causa del rafforzamento dell’anticiclone che si verifica...

Temi più discussi: Tra spiagge e stazione, Peschiera blindata nel ponte del 2 giugno; I maranza padroni dei ‘treni del lago’, scatenati sulle spiagge e nei porti: così Lario, Iseo e Garda sono diventati terre di conquista; Tre punti di controllo fermano i maranza.

PESCHIERA DEL GARDA (VR). PAURA PER IL RADUNO MARANZA, LA STAZIONE DEI TRENI BLINDATA Non si vuole più vivere un 2 giugno come quello subito 4 anni fa: l’invasione di 2 mila #maranza arrivati in treno dal milanese. Spiagge messe a ferro x.com

Peschiera, gli squadroni di destra puntano i maranza: giornata di tensione, ma la polizia evita scontriAlla fine il richiamo su Tik Tok di Aquila, (autodefinitosi il re dei maranza di Brescia) di recarsi in massa a Peschiera per il 2 giugno, ha sortito l’effetto voluto. Giovanissimi di seconda ... corrieredelveneto.corriere.it

Peschiera teme l'invasione dei maranza: spiagge e stazione presidiate da una task forceDomenica e lunedì tutti con il fiato sospeso nell’attesa di capire se sulle spiagge di Peschiera e Castelnuovo si ripeterà l’assalto dei maranza. La paura è quella che possa ripetersi la devastazione ... corrieredelveneto.corriere.it