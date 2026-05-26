Nel primo weekend di giugno si prevede un aumento dei temporali, alcuni anche intensi, a causa del rafforzamento dell’anticiclone che si verifica nell’ultimo fine settimana di maggio. La presenza di queste precipitazioni sarà accompagnata da un calo delle temperature, che si manterranno comunque sopra le medie stagionali. La situazione meteo segnala un mix di sole, caldo e rovesci temporaleschi, con possibilità di fenomeni intensi durante il week-end.

Roma - L’anticiclone tornerà a rinforzarsi nell’ultimo fine settimana di maggio, ma a inizio giugno aumenterà il rischio di temporali anche intensi. Il Ponte del 2 giugno si annuncia ancora diviso tra anticiclone, caldo e possibili fasi temporalesche. Dopo la breve battuta d’arresto attesa a metà settimana, con qualche temporale e un temporaneo ridimensionamento delle temperature, l’alta pressione dovrebbe tornare a rafforzarsi già nell’ultimo weekend di maggio. Il quadro più probabile indica un sabato e una domenica in prevalenza stabili su gran parte dell’Italia. Il sole sarà protagonista soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, mentre al Nord resterà possibile qualche disturbo nelle ore più calde. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ponte del 2 giugno tra caldo e temporali: cosa può succedere nel weekend

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