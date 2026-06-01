Ostia si prepara al ponte del 2 Giugno | 45 concessioni firmate e spiagge pronte ad accogliere i bagnanti

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ostia si prepara al ponte del 2 giugno con 45 concessioni firmate e spiagge attrezzate. Il litorale di Roma si avvicina alla prima grande prova della stagione estiva, con stabilimenti aperti, spiagge libere e servizi disponibili per residenti e visitatori. La zona si sta organizzando per gestire l'afflusso previsto durante il lungo fine settimana.

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Il mare di Roma si prepara ad affrontare il primo vero banco di prova della stagione estiva. Con il lungo ponte del 2 Giugno alle porte, il litorale di Ostia si presenta con un numero crescente di stabilimenti aperti, spiagge libere attrezzate e servizi pronti ad accogliere residenti e turisti. Prosegue infatti il percorso di riordino e regolarizzazione avviato dal Campidoglio, che nelle ultime settimane ha portato alla sottoscrizione di 45 concessioni balneari, comprese sei spiagge libere attrezzate. Tra le ultime strutture ad aver ottenuto il via libera figurano anche tre storici stabilimenti del litorale: La Nuova Pineta, Belsito e Marechiaro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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