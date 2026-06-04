Tra Scilla e Clara | ambiente e legalità nel volume del generale Ricciardi

Nel terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si è tenuta la presentazione del libro “Scilla e Clara”, scritto dal generale Ricciardi. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e autorità, con un focus su temi ambientali e di legalità. Il volume affronta argomenti legati alla tutela del territorio e alla lotta contro illeciti, evidenziando l’importanza di salvaguardare il patrimonio naturale e culturale della zona.

Il terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione del volume “Scilla e Clara. Viaggio tra Natura e Ambiente” del generale di corpo d’armata Antonio Ricciardi, in un contesto di particolare rilievo istituzionale e culturale dedicato ai temi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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