Il Generale Luongo ai giovani di Colleferro | Ambiente e legalità per costruire il futuro Scegliete il coraggio come fece Willy
Un incontro tra rappresentanti istituzionali e giovani si è svolto a Colleferro, dove il Generale Luongo ha rivolto un messaggio ai partecipanti sottolineando l'importanza di rispettare l'ambiente e la legalità per il domani. Durante l'evento è stato sottoscritto un patto che coinvolge le nuove generazioni e le istituzioni, con l’obiettivo di promuovere valori civici e responsabilità sociale. Il riferimento a Willy ha ricordato il suo esempio di coraggio.
Un patto tra istituzioni e nuove generazioni nel nome dell'ambiente, della legalità e del senso civico. È questo il cuore del messaggio lanciato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Generale Luongo, durante l'inaugurazione di C.A.S.A. (Comunità Attiva per lo Sviluppo Ambientale).🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Il taglio del nastro è stato effettuato dal Generale Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri - facebook.com facebook