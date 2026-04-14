Il Generale Luongo ai giovani di Colleferro | Ambiente e legalità per costruire il futuro Scegliete il coraggio come fece Willy

Un incontro tra rappresentanti istituzionali e giovani si è svolto a Colleferro, dove il Generale Luongo ha rivolto un messaggio ai partecipanti sottolineando l'importanza di rispettare l'ambiente e la legalità per il domani. Durante l'evento è stato sottoscritto un patto che coinvolge le nuove generazioni e le istituzioni, con l’obiettivo di promuovere valori civici e responsabilità sociale. Il riferimento a Willy ha ricordato il suo esempio di coraggio.