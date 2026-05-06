Le bubble nails si affermano tra le tendenze più riconoscibili della stagione reinterpretando la manicure in chiave tridimensionale

Le bubble nails stanno diventando una delle tendenze più popolari della stagione, offrendo una nuova interpretazione della manicure attraverso un design tridimensionale. Questa variante si distingue per l’effetto visivo originale, che aggiunge volume e texture alle unghie. Sempre più apprezzate, le bubble nails si stanno diffondendo tra chi cerca un look deciso e distintivo. La loro presenza si nota nelle collezioni di molte nail artist e tra gli appassionati di estetica.

e giocosa. Il risultato è una superficie unghia che non resta più piatta, ma si anima attraverso piccoli rilievi, trasparenze e volumi morbidi che catturano la luce e ne amplificano l’effetto visivo. Questo trend primaverile si distingue per la sua versatilità: può essere estremamente minimal, con micro-bolle appena accennate, oppure più scenografico, con elementi evidenti e glossy che trasformano la nail art in un vero dettaglio statement. Le combinazioni cromatiche spaziano dai toni neutri ai colori pop, mentre le finiture lucide contribuiscono a rafforzare l’idea di una superficie dinamica e in continuo movimento.🔗 Leggi su Amica.it Notizie correlate Tra le tendenze beauty più versatili della stagione, la manicure rosa si conferma protagonista assoluta: delicata ma mai banaleTra le tendenze beauty più versatili della stagione, la manicure rosa si conferma protagonista assoluta: delicata ma mai banale, romantica ma... Le Bambi Nails sono la manicure più tenera della primavera 2026: le beauty inspo da provareSe l’animalier per la primavera 2026 è ancora pura avanguardia, tra uno slip dress leopardato ed un paio di pumps affilate ad effetto pitone, il modo... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Unghie bubble bath, è questa la tendenza nails della primavera 2026; Gli smalti pastelli tornano per la primavera: ecco i 3 nuovi colori più amati. Bubble nails: le unghie primaverili scelgono volume in superficieLe bubble nails si affermano tra le tendenze più riconoscibili della stagione, reinterpretando la manicure in chiave tridimensionale ... amica.it Unghie bubble bath, è questa la tendenza nails della primavera 2026Le foto da cui prendere ispirazione per la tua prossima manicure e i prodotti più interessanti dai utilizzare, ovviamente dei marchi più amati ... cosmopolitan.com Bubble Effect Eleganz und Struktur in perfekter Balance. Zarter 3D-Effekt für einen edlen und besonderen Look. Dual Form – präzise und fortgeschrittene Technik Perfekte Modellage bis ins Detail Sabry’s Nails Studio by Sabrina Candela DM für Ter - facebook.com facebook