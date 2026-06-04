Durante il Festival Mònde, studenti di un istituto superiore hanno presentato un progetto che unisce cinema e memoria, concentrandosi sul rito del matrimonio nel Gargano. Il lavoro include cortometraggi e testimonianze che illustrano tradizioni e usanze locali legate alle nozze. La mostra ha coinvolto giovani in attività di ricerca e produzione audiovisiva, con l’obiettivo di preservare e condividere aspetti culturali della regione. La partecipazione ha previsto anche incontri e discussioni con esperti del settore cinematografico e culturale.

In occasione dell’apertura a Foggia della IX edizione del Festival Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, svoltasi il 28 maggio 2026, l’I.I.S. “Publio Virgilio Marone”, scuola capofila, e l’I.OC. “Pietro Giannone”, entrambi guidati dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Carmela Taronna, hanno ricevuto un importante riconoscimento per il percorso formativo e artistico intrapreso. Presso LaltroCinema Cicolella di Foggia il Direttore artistico del Festival Mònde, il regista Luciano Toriello, ha presentato il cortometraggio “Con devozione, una giornata particolare a Vico del Gargano”, realizzato nell’anno scolastico 20242025, e il trailer del... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tra cinema e memoria: gli studenti raccontano al Festival Mònde il rito del matrimonio nel cuore del Gargano

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