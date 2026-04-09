Gli studenti raccontano il terremoto del Friuli | così la memoria passa di generazione in generazione

Gli studenti condividono le loro esperienze sul terremoto del Friuli del 1976, raccontando come quell’evento abbia segnato le loro famiglie e le loro comunità. Attraverso testimonianze dirette e ricordi tramandati, si crea un ponte tra le diverse generazioni. Questi racconti vengono ora trasmessi ai più giovani, mantenendo vivo il ricordo di quella notte e delle conseguenze che ha avuto sulla regione.