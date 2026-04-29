Festa della Transumanza del Gargano presso la Masseria U Sculér | un rito comunitario tra musica pascoli e memoria

Si è svolta presso la Masseria U Sculér la Festa della Transumanza del Gargano, un evento che coinvolge la comunità locale in un rito tradizionale. La manifestazione ha visto momenti di musica, attività legate al pascolo e richiami alla memoria storica della transumanza. La festa, che si tiene annualmente, rappresenta un appuntamento importante per preservare le pratiche e le tradizioni di questa pratica pastorale.

Festa della Transumanza del Gargano presso la Masseria U Sculér: un rito comunitario tra musica, pascoli e memoria. La quarta edizione si terrà domenica 3 maggio 2026, presso la storica masseria ai piedi della Foresta Umbra, in località “Gamba d’oro” - Vico del Gargano. La giornata inizierà alle prime luci dell’alba, con il raduno dei partecipanti nel centro di Vico del Gargano, per accompagnare la mandria di vacche podoliche lungo il percorso di sette chilometri verso la Foresta Umbra. Questa manifestazione esperienziale offre l’opportunità unica di immergersi nelle tradizioni del mondo rurale, tra mungitura, lavorazione del latte e caciocavallo podolico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Festa della Transumanza del Gargano presso la Masseria U Sculér: un rito comunitario tra musica, pascoli e memoria Notizie correlate A Palomar il finissage di “Intrecci” tra fotografia e memoria della transumanzaArezzo, 11 aprile 2026 – A Palomar il finissage di “Intrecci” tra fotografia e memoria della transumanza. Festa della Madonna del Carmine 2026: a Vico del Gargano fede, tradizione e grande musica dal 16 al 18 luglioIl programma religioso prenderà avvio con il Novenario dal 7 luglio, momento centrale di preparazione spirituale per la comunità e per tutti i fedeli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vico del Gargano, dall'1 al 3 maggio la Festa della Transumanza; Transumanza del Gargano, alla Masseria U Sculér torna la festa tra tradizione e comunità; FESTA DELLA TRANSUMANZA DEL GARGANO; A Badia di Frisa c'è il festival Sulle Orme della Transumanza – Suoni, Passi e Storie lungo il Tratturo Magno. FESTA TRANSUMANZA Vico del Gargano, dall’1 al 3 maggio la Festa della TransumanzaDal 1 al 3 maggio Vico del Gargano ospita la Festa della Transumanza, un appuntamento che unisce mare, borgo, Foresta Umbra ... statoquotidiano.it Transumanza del Gargano, alla Masseria U Sculér torna la festa tra tradizione e comunitàUn viaggio tra memoria, natura e identità rurale. Torna sul Gargano la Festa della Transumanza, giunta alla quarta edizione, in ... immediato.net https://www.civico93.it/festa-della-transumanza-del-gargano/ FESTA DELLA TRANSUMANZA DEL GARGANO - facebook.com facebook