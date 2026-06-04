Toyota Yaris Cross vs Renault Captur | chi vince a 28.700€?

Due delle B-SUV più vendute in Italia, la Toyota Yaris Cross e la Renault Captur, sono confrontate in un test con un prezzo di listino di circa 28.700 euro. Entrambe montano un motore full hybrid, con consumi dichiarati bassi. La Yaris Cross e la Captur sono compatte, adatte sia alla città che ai viaggi in famiglia. Il confronto riguarda principalmente caratteristiche tecniche e prestazioni, senza analisi di mercato o opinioni soggettive.

Sono due delle B-SUV più vendute d’Italia e giocano la stessa partita: motore full hybrid, consumi bassi, taglia compatta perfetta per la città e i viaggi in famiglia. La Toyota Yaris Cross e la Renault Captur partono entrambe da circa 28.700 euro nelle versioni ibride, ma hanno due anime diverse. Ho messo a confronto prezzi, spazio, motori e costi di gestione per capire quale conviene davvero nel 2026. Prezzi a confronto. Allestimento Toyota Yaris Cross Renault Captur Entry benzinapromo da ~24.450 € (Active full hybrid, in promo) da 24.550 € (TCe 115 Evolution) Full hybrid d’attacco ~28.750 € (listino base hybrid) 28.700 € (E-Tech 160 Evolution) Top di gamma fino a ~36. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Toyota Yaris Cross vs Renault Captur | Vergleich kompakter Hybrid SUV

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