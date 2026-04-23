Toyota Yaris Cross 2026 cosa c' è di nuovo

La Toyota Yaris Cross 2026 si presenta con un frontale rinnovato, caratterizzato da linee più decise e un design più marcato. La gamma di motori viene ampliata e aggiornata, offrendo nuove opzioni di alimentazione e miglioramenti nelle performance. La vettura continua a essere molto richiesta nel segmento dei SUV urbani, confermando il suo ruolo tra le preferite in Italia. La produzione del modello si svolge presso lo stabilimento locale.

In teoria solo un aggiornamento estetico, ma in realtà la prova di forza di un protagonista vero tra i Suv compatti. Dopo aver venduto 200 mila esemplari in Europa lo scorso anno, ovvero oltre 1,3 milioni dal debutto nel 2021 e tra questo ben 151 mila in Italia, Toyota Yaris Cross rinuncia alla motorizzazione meno potente e punta a fasce più alte del mercato. Volta pagina, letteralmente con un nuovo volto. Mantiene i suoi 418 cm di lunghezza, ma guadagna un frontale inedito, con la griglia anteriore in un disegno a nido d’ape rifinito nel colore della carrozzeria, mentre la sezione inferiore nera sottolinea il look robusto dell’auto. I fari a Led a forma di U completano l'immagine e includono luci diurne integrate di serie.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota Yaris Cross 2026, cosa c'è di nuovo Nowa TOYOTA YARIS CROSS 2026 - Po lifcie! Notizie correlate Toyota Yaris Cross 2026, debutta a Milano il suv ibrido tutta sostanzaToyota ha scelto il posto giusto per il debutto italiano della nuova Yaris Cross: la Milano Design Week, un contesto dove stile e uso quotidiano si... Nuova Toyota Yaris Cross restyling: arriva anche la sportiva GR?Il restyling della Toyota Yaris Cross appena presentato è piuttosto conservativo: cambia soprattutto il frontale (griglia a nido d’ape, nuova firma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Toyota Yaris Cross si aggiorna: ecco come cambia; Toyota Yaris Cross (2026), come cambia con il restyling; Toyota Yaris Cross, ecco come cambia con il restyling; Toyota Yaris Cross (2026). Nuova Toyota Yaris Cross, ecco quanto costa: allestimenti e prezziNuova Toyota Yaris Cross 2026: design aggiornato, interni migliorati e listino prezzi completo. Ecco quanto costa il B-SUV ibrido e cosa offre in ogni versione ... motorbox.com Toyota Yaris Cross 2026, prezzi da 29.600 euro: il restyling debutta alla Milano Design WeekDisponibile solo col full hybrid da 130 CV, la SUV compatta offre anche la versione GR Sport: allestimenti e listino completo ... quattroruote.it | Toyota Yaris Cross Quanto costa la nuova Toyota Yaris Cross Vediamo cosa cambia, quanto cambia, cosa offre e qual è il suo listino. Gran parte dell’aggiornamento riguarda l’anteriore: arrivano nuovi gruppi ottici, ora sempre almeno con luci diurne a LED, - facebook.com facebook