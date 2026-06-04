Toy Story 5 | Sal Da Vinci si unisce al cast dei doppiatori per il nuovo capitolo della saga animata

Da 2anews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Toy Story 5 uscirà il 18 giugno e vede la partecipazione di Sal Da Vinci come doppiatore di un nuovo personaggio. La trama si concentra sulla sfida tra i giocattoli tradizionali e i tablet. La presenza di Da Vinci si aggiunge al cast di voci del film, che continuerà a raccontare le avventure dei personaggi già noti. La pellicola rappresenta il quinto capitolo della serie animata.

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Grande attesa per Toy Story 5 nei cinema dal 18 giugno: Sal Da Vinci doppierà un nuovo personaggio nella sfida tra i vecchi giocattoli e i tablet. Il mondo del doppiaggio italiano si arricchisce di una voce celebre per il prossimo e attesissimo capitolo cinematografico firmato Disney e Pixar. All’interno della squadra di doppiatori di Toy Story 5 farà infatti il suo ingresso il cantante Sal Da Vinci, il quale presterà la sua voce a uno dei nuovi personaggi inseriti nella narrazione. La pellicola, che segna il ritorno sul grande schermo delle avventure dei celebri giocattoli animati, debutterà ufficialmente nei cinema della penisola a partire dal prossimo 18 giugno, ponendo i protagonisti di fronte alle inedite problematiche e attrazioni derivanti dai moderni dispositivi digitali. 🔗 Leggi su 2anews.it

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