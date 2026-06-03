È stato pubblicato il trailer finale di Toy Story 5, il nuovo film della saga animata. Il trailer mostra i personaggi principali in nuove scene di avventura e humor. Il film arriverà nelle sale italiane il 18 giugno 2026. Tra i doppiatori italiani, Sal Da Vinci si unisce al cast, senza ulteriori dettagli sui ruoli.

Disney Italia ha pubblicato il trailer finale di Toy Story 5, il nuovo capitolo della celebre saga animata che arriverà nelle sale italiane il 18 giugno 2026. Il film riporta sul grande schermo Woody, Buzz Lightyear, Jessie e gli altri iconici giocattoli, questa volta alle prese con una sfida inedita: il confronto con la tecnologia. Al centro della nuova avventura c’è Lilypad, un innovativo tablet convinto di sapere cosa sia meglio per Bonnie, la bambina proprietaria dei giocattoli. L’arrivo del dispositivo metterà in discussione il ruolo stesso del gioco tradizionale, costringendo Woody e compagni a trovare un nuovo equilibrio in un mondo sempre più digitale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il trailer finale di Toy Story 5: Sal Da Vinci si unisce ai doppiatori italiani

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