La generazione degli Anni ‘2000, cresciuta con il primo Toy story, non può che commuoversi allo svelamento delle prime immagini di Toy Story 5. Una saga Walt Disney Pixar che ha segnato l’inizio di un’era per il mondo dell’animazione, e diciamolo, anche per noi. Adesso sappiamo, come indiscrezione ufficiale, quali saranno gli attori che presteranno le voci a Woody, Buzz e tutta la combriccola dei giocattoli più famosi del cinema. Scopriamoli insieme. Nel mondo dei giochi. Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli entrano a far parte del cast vocale italiano di Toy Story 5, l’atteso film di animazione Disney e Pixar che arriverà nelle sale italiane il 18 giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Toy Story 5’, svelate le voci dei doppiatori: Da Katia Follesa a Gianluca Gazzoli per l’Italia, Bad Bunny tra quelli in lingua originale

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Temi più discussi: Toy Story 5 – Nel cast vocale italiano ci sono anche Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli; Toy Story 5: svelate le voci italiane del nuovo capitolo Pixar; Toy Story 5: svelato il cast vocale italiano del nuovo film Disney Pixar; Toy Story 5: nuovo trailer del film Disney Pixar in arrivo nelle sale il 18 giugno.

‘Toy Story 5’, svelate le voci dei doppiatori: da Katia Follesa a Gianluca Gazzoli per l’Italia, Bad Bunny tra quelli in lingua originaleLa generazione degli Anni ‘2000, cresciuta con il primo Toy story, non può che commuoversi allo svelamento delle prime immagini di Toy Story 5. Una saga Walt Disney Pixar che ha segnato l’inizio di un ... msn.com

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