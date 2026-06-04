Tour de France 2026 Lipowitz sulla convivenza con Evenepoel | Un vantaggio per entrambi

Notizia in breve

Al Giro d'Italia 2026, Jai Hindley ha concluso al terzo posto, dietro Vingegaard e Gall, mentre Giulio Pellizzari si è piazzato 21esimo. La prova ha visto una partecipazione di livello, con Hindley che si è distinto nel podio, mentre Pellizzari ha avuto una posizione più lontana dalla vetta. La corsa si è disputata con un percorso impegnativo, e la classifica finale riflette le performance di ciascun ciclista lungo le varie tappe.