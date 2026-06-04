Tour de France 2026 Lipowitz sulla convivenza con Evenepoel | Un vantaggio per entrambi
Al Giro d'Italia 2026, Jai Hindley ha concluso al terzo posto, dietro Vingegaard e Gall, mentre Giulio Pellizzari si è piazzato 21esimo. La prova ha visto una partecipazione di livello, con Hindley che si è distinto nel podio, mentre Pellizzari ha avuto una posizione più lontana dalla vetta. La corsa si è disputata con un percorso impegnativo, e la classifica finale riflette le performance di ciascun ciclista lungo le varie tappe.
Roma, 4 giugno 2026 - Al Giro d'Italia 2026, il governo a due teste è andato benino: se Jai Hindley ha centrato l'obiettivo podio, arrivando terzo alle spalle di Jonas Vingegaard e Felix Gall, Giulio Pellizzari è andato alla deriva, finendo solo 21esimo. La Red Bull-Bora-Hansgrohe vuole riprovarci al Tour de France 2026 schierando Remco Evenepoel e Florian Lipowitz, con quest'ultimo che comincia a scaldare i motori. Le dichiarazioni di Lipowitz. Un anno fa il tedesco chiuse a sorpresa terzo, mentre il belga, all'epoca ancora alla Soudal Quick-Step, si ritirava mestamente ai piedi del Tourmalet: non basterà questo storico recente a sancire... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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