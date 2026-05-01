Il nome di Paul Seixas torna a circolare tra le discussioni sul prossimo Tour de France, previsto per il 2026. La sua possibile partecipazione sta attirando l’attenzione di molti, tra appassionati e professionisti del settore, anche in relazione alle opinioni di ex ciclisti di grande rilievo. Mentre alcuni commentatori sono più cauti, altri vedono in questa eventualità una novità interessante per la corsa. La questione rimane al centro di molte conversazioni nel mondo del ciclismo.

Roma, 1 maggio 2026 – Parlare di Paul Seixas e della sua sempre più probabile partecipazione al Tour de France 2026 sembra diventato un po' lo sport nazionale di tutti, tra appassionati e addetti ai lavori, considerando anche le vecchie glorie del ciclismo. Restando in quest'ultimo ambito, dopo Bernard Hinault a dire la sua è Miguel Indurain, che ne approfitta per parlare anche della sua esperienza da enfant prodige proprio come lo è oggi l'Angelo di Lione. Le dichiarazioni di Indurain "Non so se Seixas parteciperà al Tour de France, se la squadra deciderà di farlo correre. Io ci sono andato a 19 anni (la stessa età attuale...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seixas al Tour de France 2026, Indurain sta con Hinault: “Forse è presto”

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Seixas: Pogacar mi ha fatto davvero male, ma anche lui si è fatto del male per vincere; Paul Seixas, chi è il nuovo fenomeno del ciclismo: a 19 anni può già battere Pogacar al Tour? Per lui si muove anche Macron; Tour de France 2026, Tadej Poga?ar sulla presenza di Paul Seixas: Penso che lo vedremo, la Francia può essere felice per come corre; Martedì scatta l’assalto di Tadej Pogacar al Tour de Romandie.

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Bjarne Riis: 'Se Vingegaard ha davvero l’ambizione di vincere il Tour de France deve valutare se la Visma sia la formazione più adatta. Al momento non lo è, ecco dove potrebbe andare per insidiare Pogacar' Link nel primo commento. - facebook.com facebook

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