Toto Wolff chiarisce | Antonelli e Russell sono liberi di lottare ma la priorità è la squadra

Toto Wolff ha affermato che Antonelli e Russell sono liberi di lottare tra loro, ma la priorità resta la squadra. La leadership del team ha ribadito che le decisioni devono rispettare gli obiettivi del costruttori e dei piloti, senza distrazioni. La dichiarazione arriva in vista del Gran Premio di Monaco, uno degli appuntamenti più delicati della stagione per la Mercedes in Formula 1.

La leadership nei campionati Piloti e Costruttori non autorizza distrazioni. È questo il messaggio che Toto Wolff ha voluto trasmettere alla vigilia del Gran Premio di Monaco, appuntamento che rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intera stagione per la Mercedes in F1. La squadra di Brackley arriva nel Principato forte di un avvio di campionato dominante, ma consapevole che il tracciato monegasco costituisce un banco di prova molto diverso rispetto a quelli affrontati finora. Il Team Principal della Stella a tre punte ha invitato l’ambiente a mantenere un approccio prudent e, sottolineando come le gerarchie emerse nelle prime gare non offrano alcuna garanzia tra i guard-rail di Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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