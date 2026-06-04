Il team di Formula 1 ha avvertito i piloti di non dimenticare che prima di tutto devono pensare alla squadra. Il responsabile ha detto che i due piloti sono liberi di lottare tra loro, ma devono rispettare le priorità del team. Alla vigilia delle prime sessioni di libere nel Principato, ha sottolineato che sarà una giornata difficile e che non ci sono garanzie di successo.

L’azione in pista deve ancora iniziare ma nel Principato l’aria frizzante della competizione è già palpabile dal giovedì. Tra chi, come Ferrari, sa di potersi giocare una clamorosa occasione di vittoria proprio a Montecarlo, a chi, come Mercedes, non sembra aver intenzione di sprecare la possibilità di vincere anche tra le strade del circuito cittadino più famoso del mondo, portando a casa quello che sarebbe un quinto clamoroso successo consecutivo. A mettere le mani avanti sulle prestazioni della Mercedes nel Principato è stato però il team principal Toto Wolff, che sposta l’attenzione sulle avversarie delle Frecce d’argento almeno per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes, Wolff avverte George e Russell: "Liberi di lottare ma prima viene il team"

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