Il team leader di una scuderia di Formula 1 ha dichiarato che i piloti sono liberi di lottare in pista, ma devono rispettare le priorità del team. Alla vigilia delle prime sessioni di prove libere nel Principato, ha sottolineato che il massimo impegno è necessario e che la gara sarà difficile. Ha anche precisato che la collaborazione tra i piloti è fondamentale, ma il rispetto delle strategie del team viene prima di ogni confronto in pista.

L’azione in pista deve ancora iniziare ma nel Principato l’aria frizzante della competizione è già palpabile dal giovedì. Tra chi, come Ferrari, sa di potersi giocare una clamorosa occasione di vittoria proprio a Montecarlo, a chi, come Mercedes, non sembra aver intenzione di sprecare la possibilità di vincere anche tra le strade del circuito cittadino più famoso del mondo, portando a casa quello che sarebbe un quinto clamoroso successo consecutivo. A mettere le mani avanti sulle prestazioni della Mercedes nel Principato è stato però il team principal Toto Wolff, che sposta l’attenzione sulle avversarie delle Frecce d’argento almeno per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes, Wolff avverte Antonelli e Russell: "Liberi di lottare ma prima viene il team"

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Toto Wolff WARNS Antonelli Russell Is a KILLER! | F1 Title Fight HEATS UP

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