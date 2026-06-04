Mercedes Wolff avverte Antonelli e Russell | Liberi di lottare ma prima viene il team

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il team leader di una scuderia di Formula 1 ha dichiarato che i piloti sono liberi di lottare in pista, ma devono rispettare le priorità del team. Alla vigilia delle prime sessioni di prove libere nel Principato, ha sottolineato che il massimo impegno è necessario e che la gara sarà difficile. Ha anche precisato che la collaborazione tra i piloti è fondamentale, ma il rispetto delle strategie del team viene prima di ogni confronto in pista.

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L’azione in pista deve ancora iniziare ma nel Principato l’aria frizzante della competizione è già palpabile dal giovedì. Tra chi, come Ferrari, sa di potersi giocare una clamorosa occasione di vittoria proprio a Montecarlo, a chi, come Mercedes, non sembra aver intenzione di sprecare la possibilità di vincere anche tra le strade del circuito cittadino più famoso del mondo, portando a casa quello che sarebbe un quinto clamoroso successo consecutivo. A mettere le mani avanti sulle prestazioni della Mercedes nel Principato è stato però il team principal Toto Wolff, che sposta l’attenzione sulle avversarie delle Frecce d’argento almeno per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mercedes, Wolff avverte Antonelli e Russell: "Liberi di lottare ma prima viene il team"
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