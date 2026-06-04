Una perturbazione porterà temporali e mare mosso in Toscana domani. Le condizioni meteorologiche peggioreranno nel corso della giornata, con i temporali che interesseranno prima alcune province e poi altre. La finestra di sicurezza per i raccolti si chiuderà prima che le precipitazioni più intense si sviluppino, ma l’orario preciso non è stato ancora comunicato. La situazione meteo rimarrà instabile fino a sera.

A che ora si chiude la finestra di sicurezza per i raccolti?. Quali province saranno colpite per prime dai temporali domani?. Come cambierà lo stato del mare a nord dell'Elba?. Cosa accadrà alle temperature durante il fine settimana?.? In Breve Venti da quadranti meridionali e mare molto mosso a nord dell'Elba domani.. Temperature massime tra 27 e 29 gradi in pianura durante la perturbazione.. Sabato 6 giugno il mare si calma con massime verso i 30 gradi.. Domenica 7 giugno rischio temporali pomeridiani in Appennino con massime a 32 gradi.. Rovesci e temporali in arrivo in Toscana: domani il tempo cambia bruscamente. Il meteo in Toscana subirà un brusco cambiamento domani, 5 giugno 2026, con l’arrivo di addensamenti nuvolosi consistenti e brevi rovesci temporaleschi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, arriva la perturbazione: temporali e mare mosso domani

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