Sardegna temporali e mare mosso | arriva il maltempo pomeridiano

Martedì 15 aprile 2026 in Sardegna si sono registrati temporali e mare mosso a causa di condizioni meteorologiche instabili. Le aree più colpite sono state quelle centrali e meridionali dell’isola. Le previsioni indicano che nel pomeriggio il maltempo potrebbe intensificarsi ulteriormente, coinvolgendo diverse zone della regione. La situazione ha portato alla chiusura di alcune strade e alla sospensione di attività all’aperto.

Le condizioni meteorologiche previste per questo mercoledì 15 aprile 2026 vedono la Sardegna interessata da una fase di instabilità che colpirà prevalentemente i settori centrali e meridionali dell’isola. Secondo i dati forniti dall’agenzia Arpas Sardegna, tra il pomeriggio e la serata si manifesteranno precipitazioni isolate, con fenomeni che potrebbero assumere la forma di rovesci o temporali, portando accumuli deboli o moderati in alcune zone specifiche. L’evoluzione del tempo tra instabilità pomeridiana e schiarite serali. Il quadro atmosferico delineato dai tecnici dell’Arpas Sardegna per la giornata odierna mostra un cielo caratterizzato da nuvolosità variabile o irregolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, temporali e mare mosso: arriva il maltempo pomeridiano Allerta rossa in Sardegna, rischio inondazioni e strade chiuse: arriva la tempesta Notizie correlate Leggi anche: Temporali, raffiche di vento e mare molto mosso: emessa una nuova allerta meteo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sardegna, addio al caldo: in arrivo un ciclone africano con pioggia e temporali; Forti temporali in Sardegna: previsioni, zone più colpite e quando torna il bel tempo; Maltempo fino a mercoledì: pioggia, vento e 11 regioni in allerta gialla; Allerta Meteo Protezione Civile: tornano temporali, venti di burrasca e mareggiate sull’Italia. Ciclone Mediterraneo sulla Sardegna: temporali, grandine e crollo delle temperatureCiclone Mediterraneo punta sulla Sardegna Un ciclone mediterraneo è previsto puntare sulla Sardegna, e sarà proprio sull'isola che si registreranno le ... meteogiornale.it Meteo 12 aprile: alta pressione in ritirata! Tornano temporali e forti ventiDopo un periodo di bel tempo, riecco il maltempo sull'Italia con il clou previsto a inizio settimana. Oggi (12 aprile) prime piogge e venti. meteo.it Da Lanusei alla scoperta della centrale Ep di Fiume Santo LaNuova@scuola, per gli studenti di due classi dell’Istituto da Vinci di Lanusei tour all’interno di uno dei poli energetici più importanti della Sardegna facebook Scorie nucleari, scatta l’allerta in Sardegna: «Nel giro di un anno il deposito nazionale» x.com