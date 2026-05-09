Una perturbazione sta entrando nel Piemonte, portando piogge e temporali che dureranno fino a lunedì. Le aree più a rischio sono quelle settentrionali e centrali della regione, dove sono previsti temporali più intensi. Nel corso della seconda metà della settimana, il vento da ovest si farà sentire con raffiche moderate, influenzando le condizioni atmosferiche. Le previsioni indicano un miglioramento a partire da martedì.

? Punti chiave Quali zone del Piemonte rischiano i temporali più violenti domani?. Come influirà il vento da ovest sulla seconda metà della settimana?. Dove colpiranno con più intensità le precipitazioni tra sabato e lunedì?. Perché la perturbazione dall'Algeria cambierà drasticamente il meteo locale?.? In Breve Piogge intense previste su Appennino e Piemonte nordoccidentale da sabato 9 maggio.. Instabilità persistente con possibili temporali fino a lunedì mattina nelle zone settentrionali.. Depressione dalla Germania causerà venti da ovest nella seconda metà della settimana.. Fenomeni meteo richiedono attenzione per gestione terreni agricoli e attività all'aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, arriva la perturbazione: piogge e temporali fino a lunedì

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