Tosca Blu accende l’estate 2026 con Golden Desert Muse

Da lopinionista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tosca Blu ha lanciato la campagna estiva 2026 intitolata “Golden Desert Muse”. Le fotografie sono state scattate nel deserto di Dubai e mostrano accessori luminosi e uno stile che combina femminilità e audacia. La campagna mette in evidenza i prodotti attraverso ambientazioni desertiche e un’estetica moderna. Non sono stati forniti dettagli sui modelli o sui singoli articoli presentati.

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Tosca Blu presenta la campagna Summer 2026 “Golden Desert Muse”: scatti nel deserto di Dubai, accessori luminosi e una femminilità audace e contemporanea. La luce come linguaggio estetico. Il deserto come spazio narrativo. Con “Golden Desert Muse”, la nuova campagna Summer 2026, Tosca Blu firma un racconto visivo che unisce eleganza, forza e contemporaneità. Le immagini, realizzate tra le dune del deserto di Dubai, sono attraversate da una golden light intensa e cinematografica, capace di scolpire volumi, riflessi e atmosfere. La protagonista della campagna incarna una femminilità audace e sofisticata, immersa in paesaggi essenziali che amplificano la sua presenza magnetica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Tosca Blu accende l’estate 2026 con “Golden Desert Muse”
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