Tosca Blu accende l’estate 2026 con Golden Desert Muse

Notizia in breve

Tosca Blu ha lanciato la campagna estiva 2026 intitolata “Golden Desert Muse”. Le fotografie sono state scattate nel deserto di Dubai e mostrano accessori luminosi e uno stile che combina femminilità e audacia. La campagna mette in evidenza i prodotti attraverso ambientazioni desertiche e un’estetica moderna. Non sono stati forniti dettagli sui modelli o sui singoli articoli presentati.