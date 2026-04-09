Zucchero annuncia un tour negli stadi per celebrare i 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”. La canzone, uscita nel 2001, torna a essere protagonista delle esibizioni dal vivo dell’artista, che porterà le sue performance in diverse città italiane e internazionali. L’evento musicale segna il ritorno del brano sulle scene e coinvolge fan di diverse generazioni.

A 25 anni dalla sua uscita, “Baila (Sexy Thing)” torna a far ballare il pubblico di tutto il mondo e diventa il cuore di un nuovo grande tour. Zucchero “Sugar” Fornaciari si prepara infatti a conquistare gli stadi italiani con “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, una serie di concerti-evento che promettono energia, emozioni e uno spettacolo interamente dal vivo. Il tour, in programma a luglio 2026, rappresenta una celebrazione di una delle hit più iconiche della carriera dell’artista emiliano, oggi disponibile anche in una nuova versione rimasterizzata, pubblicata in italiano, inglese e spagnolo. Un ritorno che rinnova la forza di un brano senza tempo, capace ancora oggi di unire generazioni sotto il segno del ritmo e del blues. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Zucchero celebra “Baila (Sexy Thing)” e accende l’estate 2026 con il tour negli stadi

Zucchero torna negli stadi: nel tour estivo oltre alla tappa del 14 luglio a Messina altri cinque appuntamentiSei appuntamenti live per celebrare i 25 anni di una delle hit più amate: “Baila (Sexy Thing) - Under the Moonlight” .

Max Pezzali, nel 2026 tour negli stadi con 15 date, circa 2mln di biglietti venduti in 4 anni, incassi da oltre €100mlnFestival di Sanremo 2011: Max Pezzali ha 43 anni, dal 2003 ha abbandonato il brand degli 883 e da un buon decennio non fa nulla di memorabile.

Sanremo 2026 - Samurai Jay, Belén Rodríguez e Roy Paci cantano Baila Morena

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ZUCCHERO celebra i 25 anni di Baila (Sexy Thing) con 6 concerti a luglio [Info e Biglietti]ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI si sta preparando per il tour negli stadi italiani con BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight, la serie di concerti che celebra i 25 anni di una delle sue hit più ... newsic.it

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ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI si sta preparando per far vivere notti indimenticabili negli stadi italiani con “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. A luglio, infatti, dopo il grand - facebook.com facebook