Tosca Blu ha annunciato la collezione primavera-estate 2026, caratterizzata da borse realizzate a mano con intrecci distintivi e volumi morbidi. La linea si distingue per i dettagli in pelle che aggiungono un tocco di raffinatezza. La collezione si concentra su design che uniscono artigianalità e stile contemporaneo, offrendo accessori che combinano praticità e eleganza.

Tosca Blu presenta la PE 2026: borse artigianali con intrecci esclusivi, volumi morbidi e dettagli in pelle per una nuova eleganza contemporanea Per la Primavera Estate 2026, Tosca Blu punta su un elemento iconico e senza tempo, trasformando l’intreccio in un vero codice estetico. Non un semplice dettaglio decorativo, ma un linguaggio che unisce artigianalità, ricerca materica e identità di marca, dando vita a una collezione di borse dal carattere contemporaneo. Il motivo intrecciato, disegnato in esclusiva e realizzato a mano, diventa protagonista su shopping bag tono su tono, secchielli e modelli da giorno. Le superfici in canvas si...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tosca Blu PE 2026: l’intreccio diventa firma di stile

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