Torture e maltrattamenti sui quattro figli | arrestata madre ha 38 anni

Una donna di 38 anni è stata arrestata con l’accusa di aver torturato e maltrattato i suoi quattro figli. La scoperta è avvenuta grazie a segnalazioni provenienti dalla scuola frequentata dai bambini, che hanno portato all’indagine e all’arresto. L’indagine ha verificato comportamenti di violenza e maltrattamenti aggravati nei confronti dei minori. La donna è ora sotto custodia delle autorità, mentre le condizioni dei figli sono oggetto di ulteriori accertamenti.

La scuola ha avuto un ruolo decisivo nel far emergere la situazione vissuta dai quattro fratelli al centro dell’indagine che ha portato all’ arresto della madre, accusata di tortura e maltrattamenti aggravati. Come riporta il Corriere della Sera Bergamo, i primi elementi che hanno contribuito a far luce sulla vicenda sarebbero emersi proprio nell’ambiente scolastico. Alla fine del 2025, uno dei gemelli avrebbe confidato a un’educatrice una serie di episodi che, secondo l’accusa, si sarebbero verificati all’interno delle mura domestiche. Da quei racconti sono scattate le segnalazioni che hanno portato all’avvio di ulteriori accertamenti. Pochi giorni dopo si verifica un altro episodio destinato a pesare nell’indagine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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