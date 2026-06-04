Bergamo madre arrestata per tortura sui 4 figli sigarette spente sulle gambe botte e insulti lei | Fantasie - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La donna, 38 anni, si trova in carcere dal 17 aprile scorso con l'accusa di tortura e maltrattamenti aggravati nei confronti dei 4 figli di 13, 12 (due gemelli) e 10 anni. In un'occasione, a uno di loro avrebbe ustionato il viso con la minestra bollente, e contro il più piccolo puntato un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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