La donna, 38 anni, si trova in carcere dal 17 aprile scorso con l'accusa di tortura e maltrattamenti aggravati nei confronti dei 4 figli di 13, 12 (due gemelli) e 10 anni. In un'occasione, a uno di loro avrebbe ustionato il viso con la minestra bollente, e contro il più piccolo puntato un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Bergamo, madre arrestata per tortura sui 4 figli, sigarette spente sulle gambe, botte e insulti, lei: "Fantasie" - VIDEO

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