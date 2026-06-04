Una madre è stata arrestata con l'accusa di aver torturato i quattro figli, con episodi di violenza che, secondo gli investigatori, si sarebbero protratti per diversi anni. Le accuse includono aver spento sigarette sulle gambe dei bambini, averli picchiati e lasciati al freddo durante le notti. Le autorità non considerano gli atti come punizioni occasionali, ma come un sistema di vessazioni continuative.

Per gli investigatori non si sarebbe trattato di episodi isolati o di punizioni occasionali, ma di un sistema di violenze e vessazioni che sarebbe andato avanti per anni. È con questa accusa gravissima che una donna di 38 anni, disoccupata e residente in un comune della provincia di Bergamo, si trova in carcere dal 17 aprile. Il provvedimento di custodia cautelare è stato disposto dal gip Riccardo Moreschi al termine delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Bergamo e coordinate dal pubblico ministero Annaelena Mencarelli. La donna deve rispondere di tortura e maltrattamenti aggravati nei confronti dei suoi quattro figli, oggi di 13, 12, 12 e 10 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sigarette spente sulle gambe, botte e notti al freddo: madre arrestata per tortura sui quattro figli

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