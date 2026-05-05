Torre Annunziata sindaco Cuccurullo si dimette dopo sferzate su legalità del procuratore Fragliasso

A Torre Annunziata il sindaco Corrado Cuccurullo si è dimesso dall’incarico, dopo alcune dichiarazioni del procuratore sulla legalità e sulla gestione amministrativa del Comune. Cuccurullo, eletto nel 2024 con una coalizione di centrosinistra, ha deciso di lasciare l’incarico in seguito alle recenti contestazioni pubbliche. La decisione arriva in un momento di tensione tra amministrazione e procura sulla trasparenza e sulla correttezza delle attività comunali.

Tempo di lettura: 3 minuti Un terremoto politico a Torre Annunziata, dove si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo, eletto nel 2024 con una coalizione di centrosinistra. Una scelta dettata da quanto accaduto oggi, alla cerimonia di avvio lavori di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta. Per molti doveva essere una giornata storica, con l’abbattimento di uno dei simboli del potere di camorra nel Napoletano. Invece lo diventerà per le conseguenze delle parole pronunciate da Nunzio Fragliasso, procuratore capo della Repubblica di Torre Annunziata. L’abbattimento di Palazzo Fienga, “è un importante azzeramento rispetto al passato, ma – avverte il magistrato – occorre fare ancora tanto perché Torre Annunziata si affranchi completamente dal giogo della criminalità organizzata”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre Annunziata, sindaco Cuccurullo si dimette dopo sferzate su legalità del procuratore Fragliasso Notizie correlate Leggi anche: Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo: “Da procuratore Fragliasso accuse gravi e ingiuste” Il procuratore Fragliasso bacchetta l'amministrazione di Torre Annunziata e il sindaco si dimetteDurissimo scontro a Torre Annunziata nel giorno dell'inizio dell'abbattimento di palazzo Fienga. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Politica - Torre Annunziata, lido azzurro, dichiarazione del sindaco Corrado Cuccurullo; Cosa ne sarà del lido Azzurro: le dichiarazioni del sindaco di Torre Annunziata; 'Dal procuratore frasi gravi e ingiuste', si dimette sindaco Torre Annunziata; Domani la demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre Annunziata. Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo: Da procuratore accuse gravi e ingiusteSi dimette il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. L'annuncio arriva a poche ore dalla cerimonia di avvio dei lavori di demolizione di Palazzo ... lapresse.it Torre Annunziata, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo: «Da pm frasi gravi e ingiuste»«Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni» ma «finiscono per ... ilmattino.it Torre Annunziata, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo: «Da pm frasi gravi e ingiuste» - facebook.com facebook È stato per cinquant'anni la roccaforte della camorra. Era lì, nel palazzo Fienga, che il clan Gionta decideva chi doveva vivere e soprattutto chi doveva morire. Un clan, quello che per anni e anni è stato egemone a Torre Annunziata e non solo, e che decise an x.com