Torneo delle Contrade di Pietrasanta La Lanterna | manita e accesso in semifinale

Notizia in breve

Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, la squadra La Lanterna ha vinto con un punteggio di 5-1 contro Antichi Feudi, assicurandosi l’accesso alle semifinali. La formazione schierata includeva i giocatori Calò, Ervist, De Lucia, Garbati, Caddeo, Fusco, Buonaguida, Carella, Bresciani, Verona e Sancredi. La partita si è conclusa con un risultato netto, garantendo alla squadra qualificata la possibilità di proseguire nel torneo.