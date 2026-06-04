Torneo delle Contrade di Pietrasanta La Lanterna | manita e accesso in semifinale
Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, la squadra La Lanterna ha vinto con un punteggio di 5-1 contro Antichi Feudi, assicurandosi l’accesso alle semifinali. La formazione schierata includeva i giocatori Calò, Ervist, De Lucia, Garbati, Caddeo, Fusco, Buonaguida, Carella, Bresciani, Verona e Sancredi. La partita si è conclusa con un risultato netto, garantendo alla squadra qualificata la possibilità di proseguire nel torneo.
LA LANTERNA 5 ANTICHI FEUDI 1 LA LANTERNA: Calò, Ervist, De Lucia (Navari), Garbati, Caddeo, Fusco (Baldi Galleni), Buonaguida (Gemignani), Carella, Bresciani, Verona, Sancredi( Balduini). All. Carella. ANTICHI FEUDI: Ansini, Mariani, Bazzichi (Tartarini), Russo (Baldi), Giannini G., Giannini C.(Barricelli), Pellegrinetti (Ventura), Rosi, Lorenzoni (Dati), Macrì (Milla), Bascherini. All. Bardini. Marcatori: 5’ pt e 30’ pt Garbati; 10’ st e 20’ st Verona, 15’ st Barricelli, 25’ st Sancredi. PIETRASANTA – Nemmeno sotto una pioggia battente La Lanterna (nella foto) si spenge ed ottiene, con una prova di forza, la qualificazione alle semifinali della 23^ edizione del Torneo delle Contrade del Carnevale di Pietrasanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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