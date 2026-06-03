Calcio | torneo delle Contrade di Pietrasanta Strettoia in semifinale Brancagliana eliminata
Strettoia ha superato Brancagliana con un punteggio di 2-0 e si è qualificata per le semifinali del torneo delle Contrade di Pietrasanta. La squadra ha schierato Venè, Pardini, Sacchelli, Quadrelli, Moriconi, Pellizzari, Di Martino, Donati, Torcigliani, Viviani e Oprita. Brancagliana è stata eliminata dalla competizione. La partita si è svolta in modo regolare, senza ulteriori dettagli sui marcatori o sugli altri partecipanti.
strettoia 2 brancagliana 0 STRETTOIA: Venè, Pardini (Leonardi), Sacchelli, Quadrelli, Moriconi (Cecchi), Pellizzari, Di Martino, Donati, Torcigliani, Viviani (Lorenzi), Oprita (Buselli). All. Poli. BRANCAGLIANA: Taccola, Luisi (Da Prato), Mailescu, Pucci, Baldi (Ulivi), Chereches (Poli), Lazzeri (Fiocco), Bartelloni, Laaribi (Cimardi), Mataj, Cagnoni (Puccetti). All. Carducci. Reti: 30’ pt Pellizzari; 40’ st Leonardi. PIETRASANTA – È lo Strettoia (nella foto) la prima semifinalista del Torneo delle Contrade del Carnevale di Pietrasanta. Battuta 2-0 la Brancagliana al termine di una partita godibile e rimasta in bilico fino alla fine. Primo tempo combattuto in cui la Brancagliana protesta veementemente per un gol annullato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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