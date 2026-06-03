Calcio | torneo delle Contrade di Pietrasanta Strettoia in semifinale Brancagliana eliminata

Notizia in breve

Strettoia ha superato Brancagliana con un punteggio di 2-0 e si è qualificata per le semifinali del torneo delle Contrade di Pietrasanta. La squadra ha schierato Venè, Pardini, Sacchelli, Quadrelli, Moriconi, Pellizzari, Di Martino, Donati, Torcigliani, Viviani e Oprita. Brancagliana è stata eliminata dalla competizione. La partita si è svolta in modo regolare, senza ulteriori dettagli sui marcatori o sugli altri partecipanti.