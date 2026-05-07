Nelle ultime settimane, la Regione Toscana ha approvato un nuovo protocollo d’intesa dedicato alla gestione e alla promozione delle Ville Medicee. Il documento sostituisce i precedenti accordi e istituisce una “Cabina di regia” con sede a Firenze, incaricata di coordinare le attività relative ai vari siti di interesse. La decisione coinvolge anche la Villa di Cerreto Guidi, inserita tra le location sotto l'ombrello del nuovo accordo.

Nelle scorse settimane, la Regione Toscana ha approvato un nuovo protocollo d’intesa relativo alla gestione, al coordinamento e alla promozione delle Ville Medicee, che superando i precedenti accordi istituisce una ’ Cabina di regia ’ dei vari siti di interesse che avrà sede a Firenze. E l’intesa riguarderà anche il Comune di Cerreto Guidi, con la Villa edificata da Cosimo I de’ Medici e che ormai da cinque secoli è il simbolo del borgo. Il nuovo protocollo, che sarà valido sino al 2030 ed entrerà in vigore a tutti gli effetti nelle prossime settimane, si pone l’obiettivo di ottimizzare e coordinare in chiave promozionale le varie ville sul territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una “Cabina di regia“ per la Villa di Cerreto Guidi

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